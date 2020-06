Festspiel-Tanz auf einem „sehr dünnen Eis“

„Wir lassen kein Genre aus, aber einiges weg. Was fehlt, folgt 2021, das wird den normalen Zeitrahmen aber nicht sprengen’’, präzisiert Intendant Markus Hinterhäuser, der sich in den letzten Wochen bei „dieser Leere oft wie in einem Geisterhaus vorkam. Die Strategie erwuchs aus Trotz, Trauer, Hoffnung und Solidarität.“ Dazu kam der Schmerz, einigen absagen zu müssen. „In Summe zeigen wir Neues und eine Zusammenfassung.’’