Waxeggklamm: Risikopassage auch für E-Biker

Für Wanderer sollte die recht kurze Passage, in der der Hang rund 40 bis 60 Meter jäh in die Schlucht abfällt, kein Problem darstellen. Allerdings ist der Abschnitt nicht ausreichend abgesichert. Wer zu weit außen geht und stolpert, befindet sich in Lebensgefahr. Stolpern wurde wohl auch dem Mayrhofner zum Verhängnis, der mit Kollegen vom Schafauftrieb zurück in das Tal unterwegs war.