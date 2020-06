Vermisster Wanderer in Tirol tot aus Bach geborgen

Drama um einen 39-Jährigen im Tiroler Zillertal: Der Österreicher verschwand am frühen Sonntagabend bei einer Wanderung spurlos. Nachdem sein Fehlen seinen Begleitern aufgefallen war, wurde umgehend eine große Suchaktion in die Wege geleitet. Am Montagvormittag herrschte dann traurige Gewissheit: Die Leiche des Vermissten wurde von Einsatzkräften in einem Bach entdeckt.