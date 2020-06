Vorzeitiges Saisonende für SKN-Stürmer Pak

Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten muss den Rest der Saison ohne Pak Kwang-ryong bestreiten. Der nordkoreanische Stürmer, der in dieser Saison in 13 Spielen fünf Tore und zwei Assists verbucht hatte, zog sich am Samstag im Heimspiel gegen die Wiener Austria (1:1) bei einem Zweikampf „einen Bänderriss im linken Ellbogen“ zu, teilten die Niederösterreicher am Montag mit.