Raab: „Verurteile jede Form von Gewalt und Hass“

Kurz vor Beginn der ersten Anti-Rassismus-Demonstration in Wien nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz hat Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) „jede Form von Rassismus und Hass in aller Klarheit“ verurteilt. Gewalt sei nie eine Lösung, betonte sie am Donnerstag.