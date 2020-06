RB-Gerücht: Farmteam in der Schweiz wegen Zeidler?

Ob der Ex-Salzburger Trainer Peter Zeidler so gut ist, dass er sogar Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz zur Investition in seinen jetzigen Verein, FC St. Gallen, verleitet, wird sich in der nächsten Zeit weisen. Gerüchte, dass RB die Ostschweizer als Farmteam haben will, machen die Runde. Und die Fans könnten darob beim Schweizer Meisterkandidaten ausrasten.