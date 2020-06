Über 300 Grazer demonstrieren gegen Rassismus

320 am Mittwochabend am Hauptplatz

Laut einer Schätzung des Polizei sollen sich gut 320 Menschen am Mittwochabend vor 19 Uhr am Hauptplatz versammelt haben, die Demo war nicht angemeldet. Die Polizei hält sich zurück, es gebe keine Vorkommnisse und „alles verläuft friedlich“.