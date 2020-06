„Miss Vienna“ wagte coolen Sprung ins kühle Nass

Auch wenn der Urlaub dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise anders als gewohnt ausfällt, muss er deswegen nicht weniger schön und entspannt sein. Baden macht auch in heimischen Bädern und Seen unglaublichen Spaß: am 29. Mai wurde die Badesaison für eröffnet erklärt. Wir waren dabei, als die amtierende „Miss Vienna“ Beatrice Körmer den Spung ins nicht so warme Wasser wagte und damit den Startschuss für eine neue Saison gab.