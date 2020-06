Stadt und Land setzen Airport auf Corona-Sparkurs

Kurzarbeit wird ab Juli noch einmal verlängert

Die Jobs der rund 370 Mitarbeiter – großteils in Kurzarbeit – wackeln derzeit nicht. Mit Juli wird die Maßnahme verlängert: „Kein Mitarbeiter soll um seinen Arbeitsplatz fürchten müssen“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), der für die Stadt im Aufsichtsrat sitzt. Sein Vorschlag: Die Eigentümer sollen nicht nur heuer auf die 3,8 Millionen Euro schwere Dividende aus dem Jahr 2019 verzichten, sondern auch im kommenden Jahr. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer von den hervorragenden Ergebnissen profitiert, nun können wir der gesamten Belegschaft etwas zurückgeben, indem wir unseren Beitrag leisten“, so Auinger. Ob der Flughafen heuer die beantragten sieben Millionen Euro als Finanzspritze benötigen wird, ist noch unklar. „Wenn der Flugverkehr im Sommer anläuft, könnte es der Airport auch ohne Hilfe schaffen“, meint Stöckl.