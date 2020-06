Sturm bindet die nächsten Rohdiamanten

Sturm-Sportchef Andreas Schicker: „Beide Spieler haben ihre Qualität bei zahlreichen Einsätzen bei den Amateuren im Erwachsenenfußball gezeigt. Oliver Bacher ist ein torgefährlicher Stürmer, der auch spielerische Elemente mitbringt. Winfred Amoah zeichnet seine unbekümmerte Spielweise in 1-gegen-1-Situationen aus, die in jeder Hinsicht für Gefahr in der Offensive sorgen. Ich freue mich, dass wir die beiden in Zukunft weiter entwickeln können.“