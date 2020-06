Obersteirische Bienen igeln sich ein

Imkerei im Imagewandel

Dass sich immer mehr junge Leute wieder an der Imkerei interessieren, freut die Projektleiter: „Das stimmt uns in punkto Carnica-Erhalt zusätzlich zuversichtlich. Unsere jüngsten Vereinsmitglieder sind elf, der Altersdurchschnitt nimmt seit Jahren spürbar ab“, so Lindner und Stabler.