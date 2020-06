Tom Jones: Der walisische Tiger wird 80 Jahre jung

Für immer gelabelt

Als Sänger kann sich Tom Jones jeden Song aus jeder Musikrichtung zu eigen machen. Der Country-Song „Green, Green Grass Of Home“ über einen Mann in der Todeszelle, die theatralische Mörderballade „Delilah“ und das aus heutiger Sicht reichlich machomäßige „She‘s A Lady“ von Paul Anka werden Hits. „Delilah“ und die Zeile „I felt the knife in my hand and she laughed no more“ (Ich fühlte das Messer in der Hand, und sie lachte nie wieder) möge bitte niemand wörtlich nehmen, betont Jones in einem Interview der Zeitung „Guardian“. Doch schon Anfang der 70er-Jahre endet die Erfolgsserie. Neue Singles laufen nicht im Radio. Zahlreiche Alben floppen. Er tourt unermüdlich und wird eine feste Größe in Las Vegas. Bis 2010 tritt er regelmäßig in der Spielermetropole auf. Künstlerisch ist das hinderlich. Man habe ihm das „Vegas-Label“ verpasst. „Die Leute meinen das selten als Kompliment“, schreibt Jones in „Over The Top And Back“, „sie meinen selten etwas wirklich nett, wenn sie dich einen Entertainer nennen.“