Obama: „Proteste auf friedliche Weise nutzen“

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte unterdessen bei einer Pressekonferenz am Montag, die Unruhen wurden langsam abflauen: „In der zweiten Nacht in Folge hatten wir Sicherheit und Ordnung auf unseren Straßen. Es ist eine sehr harte Woche gewesen.“ Walz kündigte an, die Präsenz der Nationalgarde werde reduziert. Die Ausgangssperre für Minneapolis und die Nachbarstadt St. Paul werde aber auch in den kommenden zwei Nächten in Kraft bleiben.