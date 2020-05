60 Jahre alte Eisenbahnbrücke hat ausgedient

Neue Brücke ist breiter

Die neue Eisenbahnbrücke, die bereits fertig zusammengebaut ist und Mitte nächster Woche eingeschoben werden soll, verfügt über ein so genanntes „Wib-Betontragwerk“. „Das sind in Stahlbeton eingegossene Stahlträger. Die Brücke hat wiederum ein Gewicht von rund 30 Tonnen und ist um über einen Meter breiter“, so die ÖBB. Der alte Übergang wurde bereits in der Nacht auf Sonntag mittels Autokran abgetragen.