Premiere gelungen: „Kino wie früher“ voller Erfolg

Es kommt nicht alle Tage vor, dass man regelrecht in der Zeit zurückreisen kann. Für Armin und Annamaria aus Mieming, seit 45 Jahren verheiratet, ist das Autokino bei der Olympiaworld Innsbruck daher Nostalgie pur. In den 60er-Jahren standen sie regelmäßig mit dem Pkw vor der Leinwand. „Das war im Winter toll“, erzählt Annamaria, „man hat sich Heizlüfter und Lautsprecher ins Auto reingeholt und saß dann so eingemummelt da. Ach, war das schön!“