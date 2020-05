Mai war der erste zu kalte Monat seit einem Jahr

Beim Attersee der meiste Regen

Am meisten Niederschlag gab’s mit 156 Millimeter in Unterach und in Kremsmünster, wo das eineinhalbfache des zu erwartenden Regens fiel. Bis in die tieferen Lagen war es frostig, unter 800 Meter Seehöhe war es in Summerau mit minus 2,8 Grad sogar bundesweit am kältesten.