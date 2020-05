Nachhaltiger Ölgenuss

170 Bäume wachsen im Olivenhain der Familie Romero Garcia in den Bergen der Sierra Sur. Sie sind 40 Jahre alt - also fast so alt wie Antonio. Schon als kleiner Junge haben er und sein Bruder bei der Olivenernte mithelfen müssen. „Damals war es eine Hassliebe, heute überwiegt die Liebe“, erinnert er sich an seine Kindheit. Davon leben konnte die Familie nie, es war immer ein kleiner Nebenerwerb.