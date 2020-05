NBA könnte Ende Juli den Neustart wagen

Wie „The Athletic“ schon vor einer Woche berichtet hatte, könnte die restliche NBA-Saison in Disney World in Orlando ausgetragen werden. Das Walt Disney World Resort ist mit einer Gesamtfläche von 15.000 Hektar einer der größten Freizeitpark-Komplexe der Welt. Die NBA bestätigte später auch diesbezügliche Gespräche in einem informellen Stadium.