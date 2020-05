Kreditstundungen sollen weiter verlängert werden

Auch keine Verzugszinsen fällig

„Viele Menschen und kleine Unternehmen haben in der Corona-Krise unverschuldet große Schwierigkeiten, ihre Kreditraten zurückzuzahlen. Ich bin deshalb froh, dass wir die finanzielle Verschnaufpause bei den Krediten um weitere vier Monate verlängern konnten“, sagte dazu die zuständige Justizministerin Alma Zadic (Grüne) in einer schriftlichen Stellungnahme. Für den Zeitraum der gesetzlichen Stundung fallen auch keine Verzugszinsen an, betonte die Ressortchefin.