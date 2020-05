Der Steiermark-Fan geht schweren Herzens

Time to say goodbye! Nach fünf Jahren in der Steiermark zieht Pedro Alvarez jetzt weiter. Der Portugiese heuert beim deutschen Oberligaklub HTV Hemer an. „Dieses Angebot konnte ich partout nicht ausschlagen, es war zu gut“, erklärt der 46-Jährige. „Deutschland ist ein Handball-Land, dort will schließlich jeder einmal arbeiten. Dazu ist es nicht alltäglich, dass man als Coach in der zweiten österreichischen Liga von dort ein Angebot bekommt. Das macht mich stolz.“