1247 Tonnen schwerer Güterzug krachte gegen Auto

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am 29. Mai 2020 gegen 8.24 Uhr mit seinem Pkw in Roitham auf der Lindacherstraße, hielt beim dortigen Bahnübergang an, war jedoch mit seinem Pkw bereits auf den Bahngleisen zu stehen gekommen. Er versuchte noch den Rückwärtsgang einzulegen, was jedoch nicht mehr rechtzeitig gelang und der Pkw kollidierte mit einem in Richtung Lambach fahrenden zirka 1247 Tonnen schweren Güterzug.