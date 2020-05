Lady Gaga: Wo Licht, da auch viel Schatten

„Chromatica“ steht sinnbildlich für Gagas imaginierten Planeten, auf dem sie sich mental befindet und all ihre Wünsche, Farben und Klänge so vermischen und umsetzen kann, wie sie es gerne möchte. Der futuristische Überbau ist nicht zuletzt auch durch die Videos und das an Cyper-Punk-Chic angelehnte Cover-Artwork erkennbar. In gewisser Weise katapultiert sich Gaga nach einer jahrelangen Phase des Experimentierens und Probierens wieder in ihren eigenen Nukleus des Fantastischen. Das Jazz-Album mit Legende Tony Bennett, die Country-inspirierte Platte „Joanne“ und der brillante Film „A Star Is Born“ zeigten Lady Gaga in den letzten Jahren mannigfaltig und variabel, aber sieben Jahre nach dem letzten wirklichen Pop-Album „ARTPOP“ war es wieder Zeit, sich den Fesseln des Ausuferns zu entledigen und in den wohlig-warmen Stall des Bekannten und Geübten zurückzukehren. Karrieretechnisch könnte man wohl sagen: zwei Schritte zurück, um einen großen nach vorne zu machen.