Dachstein und Schöckl bei Seilbahn-Fahrten vorne

„Mit rund 1,2 Millionen Gästefahrten sind die steirischen Seilbahnen mittlerweile auch im Sommer eine wichtige Säule im heimischen Tourismus. Durch zahlreiche Investitionen wurde das Angebot in den vergangenen Jahren laufend verbessert. Gleichzeitig mit der Öffnung der steirischen Hotels starten nun auch die Seilbahnen voller Vorfreude und gut vorbereitet in die Sommersaison“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.