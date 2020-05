37-jähriger Villacher des Drogenhandels überführt

Am Donnerstag wurde ein 32-jähriger Mann ausgeforscht, der unmittelbar zuvor bei einem 37-Jährigen in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Villach 60 Gramm Cannabiskraut um mehrere hundert Euro gekauft hatte. Der Abnehmer gab an, in den letzten eineinhalb Jahren zirka 500 Gramm Cannabiskraut von dem Villacher gekauft zu haben.