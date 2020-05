Steirischer „Corona-Käse“ heimste gleich Gold ein!

Am 1. Juni ist Weltmilchtag - Anlass für einen Kassasturz! Die Krise hat steirischen Milchbauern einen „Preisdämpfer“ verpasst und Anbieter, die sonst an die Gastronomie liefern, in Mark und Bein getroffen. Aber auch einen „Corona-Käse“ hervorgebracht, der gleich in Amerika Gold bei der World Championship geholt hat.