„Fast & Furious Crossroads“: Erste Spielszenen

Publisher Bandai Namco und Entwickler Slightly Mad Studios („Project Cars“) haben erstes Gameplay-Material zu ihrem kommenden Action-Rennspiel „Fast & Furious Crossroads“ veröffentlicht. Der am 7. August für PS4, Xbox One und PC erscheinende Titel katapultiert Spieler in die Welt der beliebten Filmserie und verspricht neben einer „storylastigen Erfahrung“ auch einen „neuartigen Multiplayer-Modus“, zu dem es in den nächsten Wochen mehr Informationen geben soll.