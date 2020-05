Besonderes Filmerlebnis am Urfahrmarktgelände

„Ein Autokino für Linz? Sowas ist doch oldschool, ein derartiges Relikt sperrt man doch eher zu als irgendwo auf“, war der erste Gedanke von SP-Stadtchef Klaus Luger, als er von der Idee hörte. Doch weiß er auch, dass gerade jetzt Projekte gefragt sind, die den Menschen Freude und Erlebnis bieten können. „Das Autokino erfüllt, wie auch Erfahrungen unserer deutschen Nachbarn zeigen, genau diese Vorgaben und so wird es auch bei uns einen Beitrag für ein gutes Lebensgefühl in der Stadt leisten“, so Luger. Auch VP-Stadtvize Bernhard Baier schlägt in die gleiche Kerbe: „Hätte man mich vor einem Jahr darauf angesprochen, hätte ich klar nein gesagt. Aber in der aktuellen Situation halte ich das Projekt für eine wirklich positive Sache.“ Initialzünder Markus Hein: „Wir haben uns so darum bemüht. Mich freut’s einerseits für die Linzer, andererseits für die wegen der Corona-Pandemie schwer angeschlagene Veranstaltungsbranche.“