Umstrittene Gladiatorenserie ++ Stewarts Romanze

Es ist das Jahr der Gladiatoren: Im November kommt das Sequel zum oscarprämierten Blockbuster aus dem Jahr 2001 mit Russel Crowe in der Hauptrolle. Davor gibt’s noch eine Gladiatoren-Dramaserie, unter anderem mit Schauspielgröße Anthony Hopkins oder Game of Thrones Star Iwan Rheon. Ob sich die Serie lohnt, wird diesmal im Stream On Magazin thematisiert. Außerdem geht‘s um den neuen romantischen Thriller „Love Lies Bleeding“ mit Kristen Stewart und es wird ein Blick in die skurrile Vergangenheit einiger Hollywoodstars geworfen.