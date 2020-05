Trotz Lockerungen keine erhöhten Infektionszahlen

Infektionen rasch entdecken

Die Verbreitung des Virus wurde in Österreich durch die strengen Maßnahmen wie Abstand halten und Maskenpflicht sehr erfolgreich in den Griff bekommen, und dieser Weg sollte auch weiter verfolgt werden. „Wirklich sinnvoll ist auch das sogenannte Contact Tracing. Mit dieser Methode können Infizierte rascher entdeckt und so die weitere Ausbreitung in der Bevölkerung verhindert werden“, erklärt der Experte. „Und das wird umso wichtiger, wenn die Reisetätigkeit in den nächsten Wochen und Monaten zunehmen wird.“