„Auszahlung sollte jetzt massiv besser werden“

Die Kritik am von der Regierung zur Soforthilfe für Klein- und Mittelunternehmen eingerichteten Härtefallfonds wurde zuletzt immer lauter. Jetzt wurde nachgebessert, wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch in einer Pressekonferenz verlautbart hat. Im krone.tv-Interview mit Gerhard Koller spricht er über die Erkenntnisse, die man in der ersten Phase gemacht habe und warum die Auszahlung ab jetzt höher und vor allem schneller erfolgen werde. Man habe innerhalb der Koalition die Kritik über zu niedrige Beträge nachvollziehen können. „Es sollte jetzt alles massiv besser werden“, verspricht Kogler.