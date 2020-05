Ausschreitungen bei Demo gegen US-Polizeigewalt

Minuten am Hals gekniet

Auf einem Handyvideo ist zu sehen, wie ein weißer Beamter einem am Boden liegenden Mann sein Knie in den Hals drückt. Mehrfach stöhnt der Mann, er bekomme keine Luft. Nach mehreren Minuten hört er auf, sich zu bewegen. Laut Polizei wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf gestorben sei. Bürgermeister Jacob Frey teilte später mit, dass das FBI den Fall untersuche. „Schwarz zu sein in Amerika sollte kein Todesurteil sein“, erklärte er.