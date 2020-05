Österreich-Ass mit 250 Spielern in Hotel isoliert!

Von 6. bis 28. Juni werden sich in zwei Fünfer-Gruppen zehn Erstligisten (die anderen sieben sprachen sich dagegen aus!) in einem Finalturnier um den Titel matchen. Es folgen Viertel- und Halbfinali sowie das Finale jeweils in Hin- und Rückspielen. „Der Weg zum Titel war nie so kurz und leicht – wir glauben dran!“, betont der Klagenfurter, der vor allem Bayern und Alba Berlin als große Rivalen sieht.