Erdbeertopfenknödel mit Holunderblütencreme

Holunderblütencreme zubereiten

Knödel aus dem Wasser heben und in den Bröseln wälzen. Den Sirup mit dem Maizena glattrühren. Dann das Eigelb, die Schale einer halben Zitrone und einen Esslöffel Zitronensaft untermischen. Die Milch aufkochen lassen. Noch warm zum Ei-Sirup gießen und alles in die Pfanne zurückgeben und unter stetigem Rühren aufkochen. Sofort in eine Schüssel umgießen und eine Klarsichtfolie auf die Creme legen, damit sich beim Erkalten keine Haut bilden kann und kühl stellen.