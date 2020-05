Justizministerin stellt Sektionschef Pilnacek kalt

Nach außen hin hatte die Justizministerin bisher Pilnacek immer gegen Vorwürfe - unter anderem traf er zwei Hauptverdächtige in der Casino-Affäre in seinem Büro - verteidigt. Bisher waren alle Attacken an dem mächtigen Spitzenbeamten, der sich schon nach der spektakulären Razzia in der Kommandozentrale des polizeilichen Nachrichtendienstes BVT gegen die Korruptionsjäger rund um WKSta-Leiterin Vrabl-Sanda gestellte hatte, abgeprallt.