E-Mails bringen Justiz-Sektionschef in Bedrängnis

FPÖ: „Pilnacek Exekutor türkiser Parteipolitik“

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl sieht nun einen neuen, „nicht für möglich gehaltener Tiefpunkt in der österreichischen Rechts- und Justizgeschichte“ erreicht. Er erinnert auch an den Angriff von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegen die WKStA: „So manches erscheint da plötzlich in einem ganz neuen, anderen Licht und es erhärten sich einmal mehr Hinweise, dass es sich bei Christian Pilnacek um den Exekutor türkiser parteipolitischer Anliegen und Wünsche an die Justiz handelt, welche offensichtlich die ÖVP-Hierachie bis ganz hinauf zum Kanzler selbst geäußert und sogleich auch deren Umsetzung besprochen wird.“