Land und Gemeinden bauen Internet jetzt zügig aus

Einkaufen, arbeiten, lernen – sogar mit Freunden plaudern, all das geht, wissen die Niederösterreicher seit der Corona-Krise, mittels Internet. Doch teils ist der Einstieg in die Cyber-Welt steinig. Denn ein leistungsfähiges Leitungsnetz in entlegene Regionen zu ziehen, kostet viel Geld. Die bereits auf Initiative des Landes erschlossenen 35.000 Haushalte in Modellregionen zeigten nun, dass durch das Breitband-Internet Homeoffice und Lockdown elektronisch sehr gut abgefedert werden konnten.