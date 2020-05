Termin für Begräbnis von Bischof Weber fixiert

Totenwachen in den steirischen Pfarren

Am Dienstag, 2. Juni, kann von 9 bis 18 Uhr von Altbischof Johann im Grazer Dom persönlich Abschied genommen werden; ein Kondolenzbuch liegt dort auf und auch eine Online-Version davon wurde von der Diözese eingereichtet. In den steirischen Pfarren werden am Dienstagabend außerdem Totenwachen abgehalten werden.