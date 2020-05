Salzburgs Taxis stehen oft stundenlang still

Keine Touristen, keine Veranstaltungen, keine offenen Lokale und Restaurants: Die Coronakrise hat die Salzburger Taxiunternehmen besonders hart getroffen. Die Umsätze brachen massiv ein. Besserung ist mancherorts noch nicht in Sicht. In der finanziellen Not gab sich so mancher Taxifahrer aber dennoch erfinderisch