Großbauprojekt sorgt für Verkehrsbehinderungen

Baustelle an der Osteinfahrt von Graz: das Großbauprojekt am Stadion Liebenau startet am Donnerstag in die heiße Phase. Das bedeutet auch Einschränkungen für den Verkehr: Für Pkw werden Fahrspuren reduziert, für die Bim-Linie 4 gibt es ab Jakominiplatz einen Schienenersatzverkehr.