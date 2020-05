Max Simonischek: „Krise bedeutet Entscheidung“

Kürzlich überzeugte Max Simonischek im TV erneut als eigenwilliger Ermittler Lukas Laim. Aktuell dreht der Mozarteum-Absolvent in Hamburg für die ZDF-Krimireihe „Sarah Kohr“ und erzählt, was er von seiner kleinen Tochter lernt und welche Chancen in einer Krise stecken.