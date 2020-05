Erneuter Schlag gegen Tuning-Szene im Großraum

Aufgrund von Insidertipps konnten die Treffpunkte der Szene vorzeitig in Erfahrung gebracht werden, sodass diese mehrfach die Örtlichkeiten änderte (LL: Shell, Transgourmet, Plus City, Haid-Center; Linz: Metro, Infracenter). Es herrschte starker Regen während des Einsatzes. Dennoch konnten zahlreiche getunte Fahrzeuge der Kontrolle durch die Sachverständigen des Landes zugeführt werden. Dafür wurde eine Prüfhalle in der Goethestraße genutzt.