KW 21 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Barren Womb - Lizard Lounge

Manchmal fragt man sich schon, was sich gewisse Musiker geworfen haben, damit sie so klingen, wie sie klingen. Und natürlich ist das grundpositiv gemeint, denn der Kunst ist vor allem anheim, dass sie innovativ und aufrührerisch sein soll. Barren Womb ist ein norwegisch/finnisches Duo, das sich nicht so genau festlegen möchte, ob es Sludge, Punk oder Garage-Rock machen will und genau zwischen diesen drei Polen wie wild durch die Gegend ackert. Die Workaholic, die seit ihrer Gründung 2011 eine Vielanzahl an Releases an die Erdoberfläche brachten, wirken in Songs wie „Be Kind, Have Fun And Try Not To Die“ oder „Hairy Palms“ zeitweise sogar gereift und schaumgebremst, doch die meiste Zeit wütet man in bester DIY-Manier durch die Botanik, dass man sich unweigerlich an andere Power-Duos wie die bestialischen Slaves oder alte Royal Blood erinnert fühlt. Nur eben weniger britisch und deutlich abgedrehter, wie es im hohen Norden üblich ist. Ein bisschen klingen Barren Womb wie eine Mischung aus Faith No More, Kvelertak und den Melvins. 7/10 Kronen