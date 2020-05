Doppelter Genuss von zweintopf

Gleich zwei Grazer Ausstellungen weisen die markante Handschrift des Künstlerduos zweintopf (Eva Pichler und Gerhard Pichler) auf: Im Forum Stadtpark kuratierten sie in der Reihe werk_# Arbeiten von Anna Vasof. Und in der Kunsthalle zeigen sie in der Programmschiene „part of the game“ Installationen aus eigener Hand.