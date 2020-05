Literweise Bier landete in Tirol auf der Straße

Als am Dienstagmorgen ein serbischer Lkw-Lenker (60) bei Kirchbichl in Tirol von der A12 in einen Kreisverkehr einlenkte, ging ihm ein Großteil der Ladung verloren: Weil er einen Randstein touchierte, brach eine Wand des Anhängers ein und mehrere Bierkisten landeten am Straßenrand. Laut Polizei war die Ladung nicht ausreichend gesichert.