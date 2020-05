„Eine zweite Welle lässt sich verhindern“

Am Montag sind Hunderttausende Schüler wieder in die Schulen zurückgekehrt, am 29. Mai öffnen die Fitnesscenter und auch die heimische Gastronomie empfängt seit vergangenem Freitag wieder Gäste. Während der Alltag in Österreich schrittweise wieder der Normalität ähnelt, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Mitgliedern der Coronavirus-Taskforce, dass es im Juni eine große Evaluierung darüber geben soll, wie Großveranstaltungen im Herbst wieder stattfinden können, und nannte dabei die großen Opernhäuser als Beispiel. Der Tropenmediziner Herwig Kollaritsch überraschte mit der „optimistischen Aussage“, dass sich eine zweite Infektionswelle verhindern lasse, wenn man mit einer geringen Zahl an Neuinfektionen in den Herbst gehe.