Stichwunden: Opfer (29) saß blutend am Gehsteig

Mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper ist ein 29 Jahre alter Mann am Sonntag in den Nachtstunden auf einem Gehsteig am Wiener Gürtel gesessen, ehe er aufgefunden und ins Spital gebracht wurde. Über den Vorfall, bei dem von Fremdverschulden ausgegangen wird, schweigt sich das Opfer bislang aber eisern aus.