Steirer (29) wurde Opfer eines Wechselbetrugs

Rumänische Lei in Euro gewechselt

Der 29-Jährige hielt an und kommunizierte mit dem Unbekannten auf Englisch. Der Mann gab an, er komme aus Belgien und benötige dringend Bargeld für eine Betankung seines Fahrzeuges. Er bot dem 29-Jährigen mehrere Tausend rumänische Lei an und bat ihn, diese in Euro zu wechseln.