„Modern Family“-Star Fred Willard gestorben

Der für seine Schlagfertigkeit und Blödeleien bekannte Komiker stand über vier Jahrzehnte hinweg pausenlos vor der Kamera, häufig mit Gastauftritten und in witzigen Nebenrollen. Auf dem Bildschirm wurde er durch Serien wie „Roseanne“, „Meine Familie - Echt peinlich“ und „Alle lieben Raymond“ bekannt. Filmrollen hatte er in Komödien wie „Wedding Planner - verliebt, verlobt, verplant“, „Harold & Kumar“, „Date Movie“ und an der Seite von Will Ferell in „Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy“.