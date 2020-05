Offene Fragen für Salzburgs Sehenswürdigkeiten

Auch in der Eisriesenwelt in Werfen wird das Warten bereits lang. Die Attraktion im Pongau sperrt am 30. Mai auf. Geöffnet ist bislang aber nur an jedem Wochenende, ab 27. Juni geht der normale Tagesbetrieb wieder los. Mit einer Änderung: Gäste können ihr Ticket nur online und mit zeitlicher Vorreservierung kaufen. Vor Saisonstart müssen aber noch einige Fragen geklärt werden: „Es gibt keine Verordnung, ob und unter welchen Auflagen man eine Seilbahn betreiben darf“, berichtet Michael Rieder, Betriebsleiter der Eisriesenwelt. Vor Corona transportierte Rieder pro Gondel rund 18 Personen hinauf zur Eishöhle, jetzt hofft er auf fünf bis sechs. „Das macht die Planung schwierig, da wir das Personal abhängig davon anstellen, wie viele Gäste kommen.“