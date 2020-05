Mann (52) auf Autobahn in Tirol von Lkw erfasst

Gegen 13 Uhr war der 39-jährige Bulgare auf der Inntalautobahn in einem größeren Abstand hinter einem weiteren Sattelschlepper in Richtung Kufstein unterwegs. „Sowohl er als auch der vor ihm fahrende Lkw-Lenker bemerkten den 52-jährigen Österreicher am Grünstreifen neben dem Pannenstreifen“, heißt es vonseiten der Polizei. Plötzlich lief der Mann vor dem Lkw auf die Fahrbahn, wurde erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der 52-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.